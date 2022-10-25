Минск, 25 октября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Кибербезопасность Белоруссии должна быть обеспечена без создания дополнительных структур. Такую задачу поставил президент страны Александр Лукашенко, сообщает 25 октября БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

На совещании по теме кибербезопасности белорусский лидер поставил задачу обеспечить безопасность важных объектов на случай кибератак, но не создавать для этого дополнительные структуры.

Во всём мире растёт количество кибератак. Под удар в первую очередь попадают стратегические объекты, государственные органы, предприятия, банковская система, отметил он.

«То есть целью их являются основные пункты жизнеобеспечения любого государства, в том числе и нашего. Это один из элементов гибридной войны, очень опасный элемент. Цель — нанести максимальный ущерб экономике и дестабилизировать в итоге общество», — сказал Лукашенко.

Он предложил рассмотреть предложения по максимальному противодействию кибератакам на объекты Белоруссии, которые должны были подготовить ответственные лица. Объекты нужно защищать от кибератак на месте, а не создавать новые министерства или центры безопасности для того, чтобы наблюдать, подчеркнул Лукашенко.

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