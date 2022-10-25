Калуга, , 13:59 — REGNUM В период пандемии COVID-19 больница «Сосновая роща» в Калуге была перепрофилирована для лечения больных коронавирусом. Благодаря усилиям медиков, были спасены тысячи жизней. Больница первой в Калужской области внедрила элементы реабилитации в лечебный процесс. Три врача больницы «Сосновая роща» награждены медалями за «Верность долгу и силу духа». Указ о награждении подписал президент Владимир Путин.

Калужских врачей наградили медалями Луки Крымского Пресс-служба Городской думы Калуги

Калужских врачей наградили медалями Луки Крымского Пресс-служба Городской думы Калуги

На своей странице в социальной сети «Вконтакте» глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил медиков с заслуженной наградой. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, награды удостоены заместитель главного врача по реанимации и анестезиологии Алексей Лунев, заместителя главного врача по медицинской части Галины Степанчук и главная медицинская сестра Людмила Восканян.