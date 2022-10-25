Оренбург, 25 октября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Оренбурге проводится доследственная проверка по факту обнаружения трупа на стройплощадке, сообщили в СУ СКР по региону.

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По данным следствия, утром 25 октября на ул. Тихой обнаружено бездыханное тело 54-летного мужчины. Предварительно, причиной смерти называют поражения электрическим током.

«В настоящее время в рамках проверки производятся процессуальные действия, направленные на полное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего», — сказали в ведомстве.