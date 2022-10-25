Уфа, 25 октября 2022, 12:57 — REGNUM Представителем от госсобрания Башкирии в федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию стала депутат республиканского парламента Тамара Тансыккужина. Соответствующее постановление госсобрания региона опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее представителем республиканского парламента в этой конкурсной комиссии являлась депутат Айгуль Гареева.
В апреле 2022 года ИА REGNUM сообщало о переходе Гареевой на работу в министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.
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