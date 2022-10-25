Уфа, 25 октября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Представителем от госсобрания Башкирии в федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию стала депутат республиканского парламентаТамара Тансыккужина. Соответствующее постановление госсобрания региона опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Официальный сайт Государственного Собрания Республики Башкортостан Тамара Тансыккужина

Ранее представителем республиканского парламента в этой конкурсной комиссии являлась депутатАйгуль Гареева.

В апреле 2022 года ИА REGNUM сообщало о переходе Гареевой на работу в министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.

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