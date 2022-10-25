Париж, , 12:40 — REGNUM Для продвижения процесса урегулирования на территории б. УССР нужно чтобы США начали участвовать в переговорах по этому вопросу. Об этом 25 октября заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе общения с журналистами в самолёте на обратном пути из Ватикана во Францию, его слова приводит журнал Point.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам необходимо, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса на [территории б. УССР]», — сказал он.

Также Макрон уточнил, что у американского лидера Джо Байдена и папы Римского Франциска доверительные отношения, а потому понтифик, по его мнению, может повлиять на главу Белого дома в вопросе о возобновлении участия США в разрешении кризисов на Гаити и на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что он обратился с призывом к папе Римскому Франциску позвонить президенту России Владимиру Путину и его коллеге из США Джо Байдену для разрешения кризиса на территории б. УССР.