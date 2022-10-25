Париж, 25 октября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Для продвижения процесса урегулирования на территории б. УССР нужно чтобы США начали участвовать в переговорах по этому вопросу. Об этом 25 октября заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе общения с журналистами в самолёте на обратном пути из Ватикана во Францию, его слова приводит журнал Point.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Нам необходимо, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса на [территории б. УССР]», — сказал он.

Также Макрон уточнил, что у американского лидера Джо Байдена и папы Римского Франциска доверительные отношения, а потому понтифик, по его мнению, может повлиять на главу Белого дома в вопросе о возобновлении участия США в разрешении кризисов на Гаити и на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что он обратился с призывом к папе Римскому Франциску позвонить президенту России Владимиру Путину и его коллеге из США Джо Байдену для разрешения кризиса на территории б. УССР.