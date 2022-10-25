Красный Луч, ЛНР, 25 октября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Луганские энергетики обеспечили надежное электроснабжение центральной части Красного Луча, заменив два силовых трансформатора. Об этом 25 октября сообщает министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР.

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Специалисты Краснолучского района электросетей Республиканской сетевой компании заменили прежний трансформатор из-за его износа.

«Технические мероприятия повысят надежность электроснабжения потребителей центральной части Красного Луча, в том числе социально-значимых объектов: школ, отделений государственного банка ЛНР, управления Пенсионного фонда ЛНР и отдела записи актов гражданского состояния», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, краснолучские энергетики заменили поврежденную опору воздушной линии в посёлке Хрустальное.