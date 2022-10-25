Барнаул, 25 октября 2022, 12:39 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю известило об окончании расследования уголовного дела в отношении 31-летнего мастера строительно-монтажных работ одного из дорожно-строительных управлений Барнаула. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

Экскаватор
Экскаватор
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По данным следствия, в соответствии с должностной инструкцией обвиняемый являлся ответственным лицом за соблюдение требований охраны труда. В июне 2022 года при осуществлении капитального ремонта строительных конструкций автомобильного моста через реку Чумыш в городе Заринске, мастер дал указание машинисту монтировать опалубку с помощью экскаватора — погрузчика, тем самым используя самоходную машину не по назначению.

В ходе проведения работ машинист не справился с управлением и, с целью избежания опрокидывания, стал регулировать стрелу экскаватора. В результате данных действий пострадал 27-летний работник, находившийся неподалеку — его дважды ударил ковш самоходной машины, причинив тяжкий вред здоровью в виде множественных переломов.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Заринска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тазовском районе Ямала утром 19 октября утонул машинист холодильных установок.

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