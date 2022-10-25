Мадрид, 25 октября 2022, 12:38 — REGNUM Бывший член Конгресса депутатов Испании Альберто Родригес, изгнанный из парламента в связи с избиением полицейского и затем покинувший партию Unidas Podemos, объявил о создании новой политической организации под названием Proyecto Drago. Об этом пишет агентство EFE.

Флаг Испании
Флаг Испании
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По его словам, его партия будет ориентированной на Канарские острова, однако он не исключил и союзов с другими политическими силами, но до тех пор, пока они разделяют его идеи и уважают его автономию в принятии решений.

Родригес отметил, что работа партии направлена на решение проблем Канарских островов, таких как определение ведущей роли, которую острова могут играть при развитии туризма и демографическом росте, а также «защита территории» и природного наследия от инфраструктур, которые, по мнению руководства партии, представляют угрозу.

«Мы работаем над этим уже некоторое время, и есть определенная срочность — не столько с нашей стороны, сколько из-за давления со стороны социальных групп со всех островов; они давят на нас, чтобы мы [объявили о начале работы] сейчас, потому что они хотят участвовать», — сказал Родригес.

Политическая платформа, возглавляемая бывшим членом парламента, собирается запустить собственный веб-сайт.

Родригес также подчеркнул, что партия планирует «участвовать на выборах в мае», когда будут избираться парламент Канарских островов, семь региональных советов и 88 местных островных советов, а также на «многих других выборах, которые последуют».