Тегеран, 25 октября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с главами информационных агентств стран-членов Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) рассказал подробности процесса обмена заключенными с Соединенными Штатами.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

«Мы договорились с американской стороной об обмене политическими заключенными», — цитирует его агентство Mehr.

Он уточнил, что Соединенные Штаты назначили своего представителя из третьей страны, а Иран, делая первый шаг, в качестве гуманной меры обменял в Омане одного заключенного, основным преступлением которого был шпионаж.