Ярославль, , 12:52 — REGNUM В Ярославле на Московском проспекте начали устанавливать дорожные ограждения. Информация об этом появилась на официальном сайте мэрии города.

Установка ограждения Мэрия Ярославля

Планируется, что оцинкованный забор появится на трёхкилометровом участке от проспекта Фрунзе до улицы Калинина, а также в районе пешеходных переходов и на перекрёстках. Подрядчик дополнительно заменит более 2 500 светоотражателей на барьерах.

Ограждение устанавливают в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядчиком выступает ООО «ЯР-ВАСАНЖ», цена контракта составляет 43 млн рублей. Согласно контракту, размещённому на портале госзакупок, все работы должны были завершиться 20 сентября. За просрочку срока исполнения предусмотрены штрафы.

Сейчас в мэрии обещают, что монтаж ограждений завершится в ноябре текущего года.

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