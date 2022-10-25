Санкт-Петербург, 25 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. На съездах и въездах Западного скоростного диаметра (ЗСД) — платной скоростной автотрассе Петербурга — участились случаи появления мошенников, пытающихся обманным путем получить денежные средства водителей, предупредили в пресс-службе ООО «Магистраль северной столицы».

пресс-служба ЗСД Мошенники на ЗСД

Как правило, злоумышленники останавливаются в «мертвых» зонах камер наблюдения на ЗСД, делая вид, что у них произошла поломка транспортного средства, и пытаются останавливать проезжающие автомобили. Обычно мошенники привлекают к своей «охоте» на сердобольных автомобилистов детей.

«Мы убедительно призываем пользователей не останавливаться на магистрали, а также съездах и заездах. Прежде всего думайте о своей безопасности. Остановка на скоростной трассе может привести к ДТП», — призвали в пресс-службе.

В случае, если автомобилисты увидели такого рода попрошаек на территории ЗСД, необходимо незамедлительно сообщить по экстренному короткому номеру магистрали 0405 (с любого мобильного телефона). Диспетчер ЗСД передаст информацию сотрудникам службы безопасности и дорожным инспекторам, которые незамедлительно приедут на место, прекратят правонарушение и вызовут правоохранителей.