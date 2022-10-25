Херсон, 25 октября 2022, 12:34 — REGNUM Большое количество военной техники, использовавшейся киевским режимом, уничтожено на подступах к Херсонской области. Об этом в телеграм-канале 25 октября сообщил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.
Замглавы Херсонской области подчеркнул, что настроение у российских защитников самое боевое.
Добавим, что ранее Кирилл Стремоусов сообщил, что на херсонском направлении в плен взята диверсионно-разведывательная группа вооружённых формирований киевского режима.