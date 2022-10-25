Херсон, 25 октября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Большое количество военной техники, использовавшейся киевским режимом, уничтожено на подступах к Херсонской области. Об этом в телеграм-канале 25 октября сообщил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.

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«От немецких до австралийских бронемашин. Всё это уже перемолото и уничтожено на Херсонском направлении», — написал Стремоусов.

Замглавы Херсонской области подчеркнул, что настроение у российских защитников самое боевое.

«Наши парни готовы стоять до конца за русский Херсон и уже в ближайшее время освободить от фашизма все русские земли», — написал Стремоусов.

Добавим, что ранее Кирилл Стремоусов сообщил, что на херсонском направлении в плен взята диверсионно-разведывательная группа вооружённых формирований киевского режима.