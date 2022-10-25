Москва, 25 октября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Абсолютным лидером среди часто цитируемых и наиболее читаемых русских поэтов является Александр Сергеевич Пушкин. Любимым поэтом его считают 23,8%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Чтение стихов

Вторую строчку поэтического рейтинга занимает Сергей Есенин, его стихи цитируют 10,8%, на третьем месте — Михаил Лермонтов (6,5%). В топ-5 наиболее читаемых русских поэтов вошли Федор Тютчев (3,5%), Владимир Маяковский и Александр Блок (по 2,5%).

Среди поэтесс граждане назвали Марину Цветаеву и Анну Ахматову (по 1,4%). Стихи Владимира Высоцкого цитируют 1,2%, Эдуарда Асадова и Бориса Пастернака — по 1%, Николая Некрасова и Омара Хайяма — по 0,9%, Иосифа Бродского и Евгения Евтушенко — по 0,8%.

Опрос проведён 16 августа — 5 октября 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 399 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане».

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