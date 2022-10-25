Петропавловск-Камчатский, 25 октября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. На Камчатке 19 семей, которые остались без жилья после пожара в многоквартирном жилом доме в селе Седанка, обеспечили новым жильём, сообщили 25 октября в краевом правительстве.

Пресс-служба прокуратуры Калужской области Получение жилья

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С новосёлами в ходе рабочей поездки в Тигильский район встретился губернатор Камчатки Владимир Солодов. Три пострадавшие семьи получили квартиры в Седанке, остальные изъявили желание переехать в Тигиль и получили жильё там.

«Моя задача заключалась в том, чтобы проконтролировать обеспечение граждан новыми жилыми помещениями. Все помещения достойные с хорошим ремонтом. Хочу поблагодарить главу района Андрея Пригоряну и всех вовлеченных в данную работу. Лично пообщался с погорельцами, обсудили, как они обустраивают свой быт и решают практические вопросы», — прокомментировал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в городах Дальнего Востока, модернизируемых по мастер-планам, президент России Владимир Путин поручил построить дома на 10 тыс. наёмных жилых помещений.