Таганрог, Ростовская область, 25 октября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Ростовской области главный архитектор Таганрога стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Вместе с чиновником был задержан предполагаемый посредник — житель Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 25 октября.

Уголовное дело

Следователи полагают, что председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации Таганрога Ростовской области 21 октября получил через посредника 500 тыс. рублей за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию одного из строений. Злоумышленники были задержаны с поличным.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.