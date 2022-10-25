Кологрив, Костромская область, 25 октября 2022, 13:10 — REGNUM Окна дома-музея Ефима Честнякова, расположенного в деревне Шаблово Кологривского района Костромской области, украсили старинными наличниками. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Все наличники привезены из местных деревень. Большая часть деревянных украшений были вырезаны мастерами на рубеже 19 и 20 веков. Один из самых старых наличников привезён из деревни Копьево, он был сколочен коваными гвоздями. Ему более 150 лет.
Все работы были проведены на федеральные деньги. Ранее музей выиграл конкурс президентского фонда культурных инициатив, по которому ему выделили 448 тысяч рублей на украшение фасада.
Справка: Музей Ефима Честнякова в Шаблово был открыт в 2004 году. Большую часть жизни художник прожил в Шаблово. Он писал картины, сочинял сказки, стихи, занимался скульптурой. Его произведения стали известны в 1970-х годах после экспедиции Костромского музея изобразительных искусств (впоследствии — КМЗ), который возглавлял Виктор Игнатьев.
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