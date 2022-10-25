Кологрив, Костромская область, , 13:10 — REGNUM Окна дома-музея Ефима Честнякова, расположенного в деревне Шаблово Кологривского района Костромской области, украсили старинными наличниками. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дом-музей Ефима Честнякова в Шаблово Дарья Завьялова

Все наличники привезены из местных деревень. Большая часть деревянных украшений были вырезаны мастерами на рубеже 19 и 20 веков. Один из самых старых наличников привезён из деревни Копьево, он был сколочен коваными гвоздями. Ему более 150 лет.

«Больше таких наличников в наших местах никто не встречал. Удивительное, но на старой фотографии у Ефима также есть подобный наличник. Хотя фальш-ставни от времени растеряли часть художественного оформления, но не стали от этого менее красивыми. Наличники, которыми мы украсили окна, очень хрупкие. Нам приходилось транспортировать их по частям и собирать снова целиком уже в музее. Обязательно счищали старую советскую краску, наносили специальную защитную пропитку от влаги и непогоды, покрывали лаком. Некоторые наличники из-за многочисленных утрат собирались из двух», — рассказали корреспондент ИА REGNUM в музее.

Все работы были проведены на федеральные деньги. Ранее музей выиграл конкурс президентского фонда культурных инициатив, по которому ему выделили 448 тысяч рублей на украшение фасада.

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