Санкт-Петербург, 25 октября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Неприятный запах в нескольких районах Санкт-Петербурга стал результатом обрушения откосов тела полигона бытовых отходов в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил 25 октября корреспонденту ИА REGNUM эколог Сергей Грибалев.

Цитата из м/ф «Унесенные призраками». реж Хаяо Миядзаки. 2001. Япония Отвратительный запах

Напомним, неприятный мусорный запах почувствовали жители нескольких районов Санкт-Петербурга утром 25 октября. Жалобы на вонь в социальных сетях поступали из Приморского, Калининского, Московского и других районов.

«Это пахнут Новосёлки (если речь про Приморский район) и от Гатчины (там произошло разрушение полигона ТБО «Новый Свет ЭКО») — Московский район поэтому тоже страдает. Про Калининский район, думаю, тоже отголоски Новосёлок», — сказал эколог.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что на переполненном полигоне твердых бытовых отходов «Новый Свет ЭКО» с начала осени произошло два обрушения. Последний был зафиксирован 21 октября.