Калужские студенты посетили городскую думу
Калуга, 25 октября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Студенты 4-го курса Калужского государственного университета (КГУ) в рамках выездного урока побывали в Городской думе и пообщались с главой городского самоуправления Калуги Юрием Моисеевым. Во встрече также участвовала депутат Законодательного собрания Надежда Ефремова. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, для студентов-политологов это не первый такой урок. Ранее они уже попробовали себя в роли депутатов Законодательного собрания, встретились с руководителями калужских отделений политических партий.
Ребят заинтересовала нормотворческая деятельность, коммуникации и работа с общественным мнением, формирование бюджета и социальная сфера, шла речь и о планах по дальнейшему развитию Калуги. Студенты смогли задать все интересующие их вопросы и высказать своё мнение по актуальным проблемам.