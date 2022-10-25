Калуга, 25 октября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Студенты 4-го курса Калужского государственного университета (КГУ) в рамках выездного урока побывали в Городской думе и пообщались с главой городского самоуправления Калуги Юрием Моисеевым. Во встрече также участвовала депутат Законодательного собрания Надежда Ефремова. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, для студентов-политологов это не первый такой урок. Ранее они уже попробовали себя в роли депутатов Законодательного собрания, встретились с руководителями калужских отделений политических партий.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужские студенты посетили городскую думу

Глава Калуги рассказал студентам о Городской думе, выборах и работе с избирателями. «Депутаты — это люди, которых поддерживают жители конкретной территории. И здесь очень важно уметь услышать людей, работать с разными категориями граждан. Иногда приходится помогать жителям договариваться друг с другом в вопросах благоустройства, ремонта общего имущества. Наладить конструктивный диалог, научить людей совместно работать ради общего блага — это очень важно», — подчеркнул Юрий Моисеев.

Ребят заинтересовала нормотворческая деятельность, коммуникации и работа с общественным мнением, формирование бюджета и социальная сфера, шла речь и о планах по дальнейшему развитию Калуги. Студенты смогли задать все интересующие их вопросы и высказать своё мнение по актуальным проблемам.