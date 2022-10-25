Доха, , 12:36 — REGNUM В Дохе прошло заседание Консультативной ассамблеи (парламента) Катара, посвящённое проведению Чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2022 года. Об этом 25 октября сообщает официальное информационное агентство QNA.

Катар Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, заседание возглавил эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани. В своей речи он подчеркнул важность проведения международного турнира в Катаре, для поддержания имиджа страны. Эмир также подчеркнул, что экономика Катара готова к проведению ЧМ.

«Мы позитивно отреагировали на последствия кризисов, обрушившихся на мир, и наша экономика зафиксировала рост в течение 2022 года. Чемпионат мира — это повод доказать нашу культурную самобытность, и опровергнуть те клеветнические слухи, которые распространяются с тех пор, как удостоились чести принимать его у себя», — цитирует QNA заявление эмира Катара.