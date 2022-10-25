Доха, 25 октября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Дохе прошло заседание Консультативной ассамблеи (парламента) Катара, посвящённое проведению Чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2022 года. Об этом 25 октября сообщает официальное информационное агентство QNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Катар

По данным журналистов, заседание возглавил эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани. В своей речи он подчеркнул важность проведения международного турнира в Катаре, для поддержания имиджа страны. Эмир также подчеркнул, что экономика Катара готова к проведению ЧМ.

«Мы позитивно отреагировали на последствия кризисов, обрушившихся на мир, и наша экономика зафиксировала рост в течение 2022 года. Чемпионат мира — это повод доказать нашу культурную самобытность, и опровергнуть те клеветнические слухи, которые распространяются с тех пор, как удостоились чести принимать его у себя», — цитирует QNA заявление эмира Катара.