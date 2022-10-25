Хельсинки, , 12:28 — REGNUM Всего лишь 15% жителей Финляндии поддержали бы прямые военные операции НАТО против России — такие результаты показал опрос, проведенный по заказу одной из ведущих финских газет Ilta-Sanomat.

Финляндия и НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

При этом довольно большая доля опрошенных опасается того, что военные действия могут перекинуться с территории проведения СВО в б. УССР на страны Прибалтики и Финляндию. Более трети — 36% — респондентов признались, что обеспокоены возможностью нападения России на Эстонию, Латвию и Литву. А четверть — 25% — опасаются, что эскалация на каком-то этапе может дойти и до Финляндии.

Что касается сторонников националистической партии «Истинные финны», бывший глава которой Тимо Сойни считает, что Финляндия должна была вступить в НАТО еще в 1990-х годах, то около 25% из них заявили, что поддержали бы прямые действия НАТО против России. Наиболее критично к такому участию отнеслись избиратели «зеленых» и Левого альянса.

Кроме того, свою роль в результатах сыграли пол и уровень образования респондентов. Женщины значительно чаще мужчин были обеспокоены тем, что военные действия могут охватить Прибалтику и Финляндию. Люди с более низким уровнем образования также проявили большую тревогу по сравнению с теми, кто имеет высшее образование.

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