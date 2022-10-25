Москва, , 12:28 — REGNUM В 2022 году потребители стали более взвешено подходить к обновлению своей компьютерной техники, часто предпочитая отложить покупку новой или заняться ремонтом имеющейся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ за первые шесть месяцев 2022 года продажи персональных компьютеров снизились больше чем на 20%.

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«Сберегательная модель поведения и снижение активности на рынке потребительского кредитования оказали свое влияние на продажи персональных компьютеров. В определенной мере продажи отечественных производителей поддержали корпоративные покупатели из госсектора, закупавшие новую технику преимущественно российского производства. Этим можно объяснить успех компьютеров Aquarius, которые с 2022 года стали чаще встречаться, например на кафедрах российских вузов, — сказал Цыганов. — В дальнейшем продажи персональных компьютеров восстановятся — цифровизация бизнес-процессов, образования и т.д. продолжается, имеющаяся техника неизбежно морально и физически устаревает, ломается, что поддержит и усилит спрос в среднесрочной перспективе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что главная причина падения продаж компьютеров в России — это весенний бум, когда потребитель сделал так называемую «закупку впрок».

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