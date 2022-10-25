Москва, 25 октября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Законопроект об интеллектуальных правах жителей новых территорий России внесли в Госдуму сенаторы во главе с Валентиной Матвиенко, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Права на интеллектуальную собственность смогут сохранить граждане, проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, получившие гражданство Российской Федерации.

Речь идет о правах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров. При этом такие права должны быть действующими на территориях субъектов РФ во время их воссоединения с Россией на основании официальных документов киевского режима.

Законопроект отдельно касается исключительных прав на объекты промышленной собственности.

Сведения о компаниях должны быть внесены в госреестры юрлиц, обладающих исключительными интеллектуальными правами, которые действовали в новых регионах на момент их принятия в РФ. Если правообладатель подал заявку, но на 30 сентября 2022 года не получил охранный документ Киева, соответствующую заявку можно будет подать в Роспатент.

Для того, чтобы сохранить исключительные права нужно будет обратиться в уполномоченный орган РФ в области интеллектуальной собственности. Затем объекты прав вносятся в соответствующие государственные реестры и осуществляется их последующее администрирование.

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