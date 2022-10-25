Благовещенск, , 12:31 — REGNUM Начальник караула двенадцатой пожарной части Амурской области Николай Таушканов смело и быстро предотвратил съезд автопогрузчика в кювет. Водитель машины потерял сознание, сообщил 25 октября телеграм-канал МЧС России.

Служба спасения Пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Карелия

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«Водитель, облокотившись на дверь, совершенно не реагировал на сигналы проезжающих авто», — рассказал Николай Таушканов.

Он обогнал подозрительно двигавшийся грузовик, запрыгнул во время движения в кабину и остановил его. К этому моменту автопогрузчик уже находился возле кювета. Запрыгивая в движущуюся спецтехнику, сотрудник пожарной службы рисковал своей жизнью. Машина остановилась совсем рядом от края дороги, её водитель мог погибнуть.

«Николай Таушканов работает в пожарной охране Благовещенска уже более 15 лет, за его плечами сотни потушенных пожаров, много спасенных жизней», — отметили в МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Красноярово Иволгинского района Бурятии местный житель спас детей из горящего дома. Инцидент произошёл днём 12 сентября.