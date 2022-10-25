Чебоксары, , 12:27 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «Коммунальные технологии» (КТ) вновь созданное государственное предприятие хочет взять в аренду электрические сети. Данное предложение обсудят кредиторы, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Конкурсный управляющий КТ уведомил, что 7 ноября в Чебоксарах состоится собрание кредиторов общества. На обсуждение внесён один вопрос.

«Согласование заключения с государственным унитарным предприятием Чувашской Республики «Чувашские государственные электрические сети» министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики договоров аренды собственного имущества ООО «Коммунальные технологии» (электросетевых объектов), расположенного в городе Чебоксары, на срок до 1 февраля 2024 года», — говорится в документе.

Напомним, что ООО «Коммунальные технологии» зарегистрировано 6 ноября 2003 года, признано банкротом решением Арбитражного суда Чувашии в октябре 2019 года. Общество обеспечивало коммунальными услугами дома в Чебоксарах, Новочебоксарске, Цивильске, Марпосаде.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2022 году в республике создано ГУП «Чувашские государственные электрические сети». Оно преобразовано из муниципальных электрических сетей Чебоксар.

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