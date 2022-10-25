Калининград, 25 октября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Мобилизованные калининградцы, сформированные в танковые экипажи, перешли к практической отработке тактики «Танковая карусель». Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщили 25 октября в пресс-служба Балтфлота.

Марина Каширская ИА REGNUM Танки

В учении принимают участие более 100 танкистов, задействовано 30 танков Т-72Б3М.

«В данной методике танкового боя реализованы сложные задачи для экипажа. В частности, на 200 метров увеличена максимальная дальность ведения огня из 125-мм пушки танка — до 2200 метров. За счет сокращения времени показа мишеней возрастают и темпы стрельбы», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что при использовании тактики «Танковая карусель» у экипажа лучше развивается молниеносная оценка ситуации и реакция, а также способность действовать нестандартно при решении боевых задач.