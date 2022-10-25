Херсон, 25 октября 2022, 12:27 — REGNUM Мужчина, пострадавший в результате обстрела боевиками ВСУ автомобиля с гражданскими в Херсонской области, скончался в больнице. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Как сообщало ИА REGNUM, киевские нацисты обстреляли автомобиль, в котором находилась семья с детьми, вечером 24 октября. Семья с тремя детьми ехала из одного населенного пункта в Херсонской области в другой и попала под обстрел. На месте погиб сын, дочь и отец получили ранения и были госпитализированы.
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