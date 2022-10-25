Херсон, 25 октября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Мужчина, пострадавший в результате обстрела боевиками ВСУ автомобиля с гражданскими в Херсонской области, скончался в больнице. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Больница

«Это страшное горе. Для киевского режима нет совсем ничего святого. Несмотря на все усилия врачей, к несчастью, мужчина скончался. Девочка находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь», — сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские нацисты обстреляли автомобиль, в котором находилась семья с детьми, вечером 24 октября. Семья с тремя детьми ехала из одного населенного пункта в Херсонской области в другой и попала под обстрел. На месте погиб сын, дочь и отец получили ранения и были госпитализированы.