Кишинёв, 25 октября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Высший совет безопасности Молдавии, созванный по указанию президента Майи Санду, оценил ситуацию, вызванную дефицитом электроэнергии в стране. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба президента.

Без электричества

«Дефицит электроэнергии можно компенсировать закупками на других рынках, но по более высоким ценам», — сообщили в пресс-службе о выводах, сделанных на заседании.

Отмечается, что члены Совбеза оценили ситуацию и рассмотрели варианты развития событий. Также они учли возможность того, что Газпром продолжит снижать объёмы поставок газа в Молдавию или вовсе прекратит их.

«Молдова сталкивается с самым серьёзным энергетическим кризисом за свою историю и то, как мы переживем наступающую зиму, зависит от всех нас», — заявила на заседании Санду.

Она поручила правительству разработать обязательный для всех госучреждений алгоритм снижения расходов электроэнергии. Кроме того, должны быть разработаны рекомендации для бизнеса и жителей, как экономить.

Напомним, ранее Приднестровье поставляло в Молдавию 70% электроэнергии от производственных мощностей МГРЭС. С 24 октября объёмы сократили до 27%, в ноябре планируется сократить до 23%. Это вызвано вынужденным сокращением поставок газа Газпромом, на котором работает ГРЭС в Приднестровье.