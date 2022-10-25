Уфа, 25 октября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Всероссийский турнир по корэш пройдет с 25 по 27 ноября в Уфе. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Кристина Уколова ИА REGNUM Турнир по национальной борьбе кореш (борьба на поясах)

Вопросы организации турнира по корэш, посвященного памяти генерал-лейтенанта полицииАртура Ахметханова, были рассмотрены на совещании в правительстве региона.

«Планируется участие спортсменов из 20 регионов России в количестве порядка 200 человек. Важно провести мероприятие на самом достойном уровне. Также важным является обеспечение общественного порядка и соблюдение эпидемиологических требований», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства БашкирииИрека Сагитова.

Он также сообщил, что соревнования пройдут на базе центра спортивной подготовки им. Р. А. Баталовой, поскольку он отвечает всем требованиям соответствующих нормативов.

Напомним, в 2019 году указом главы Башкирии была увековечена память генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова. С этого дня в Башкирии каждый год проводится всероссийский турнир по корэш, посвященный его памяти.