Киев, , 12:25 — REGNUM Обмен арестованного руководителя запорожского предприятия «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева, которого Киев обвиняет в «коллаборационизме», на пленных боевиков ВСУ не исключён. Такое мнение 25 октября высказал советник руководителя офиса главы киевского террористического режима Михаил Подоляк в эфире телеканала «Настоящее время» (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Михаил Подоляк President.gov.ua

«И эти субъекты могут попасть тоже в обменный список», — заявил он в ответ на вопрос о возможности проведения такого обмена.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября СБУ обвинила Вячеслава Богуслаева в «коллаборационизме» и «работе на Россию», опубликовав аудиозаписи якобы подтверждающих эти обвинения телефонных разговоров.