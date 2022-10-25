Казань, , 12:37 — REGNUM Жителя поселка Камские Поляны в Татарии подозревают в убийстве жены. Возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Убийство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В квартире одного из домов поселка 24 октября 58-летний мужчина нанес удары гантелью, а также ножевое ранение в грудь 57-летней супруге. От полученных травм женщина скончалась на месте. После этого подозреваемый попытался свести счеты с жизнью. В настоящее время он госпитализирован.

По предварительным данным, причиной расправы послужили внезапно возникшие личные неприязненные отношения. Причастность к совершению преступления мужчина признал.

Как сообщало ИА REGNUM, 45-летнего мужчину в Татарии подозревают в убийстве 91-летней женщины после отказа отдать ему 95 тыс. рублей, который погибшая откладывала на похороны.

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