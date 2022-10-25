Рига, , 12:24 — REGNUM Следующее правительство Латвии будет сформировано коалицией трех политических сил — «Новое Единство», «Объединенный список» и Национальное объединение. Об этом, по сообщению местного портала rus. lsm. lv, заявил президент страны Эгилс Левитс после встречи с действующим премьером Кришьянисом Кариньшем.

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Однако Эгилс Левитс отметил, что если «Новое Единство» и «Прогрессивные» захотят, то они смогут заключить двусторонний договор о сотрудничестве в парламенте.

Суммарно у трех коалиционных партий — «Новое Единство» (26), «Объединенный список» (15) и Национальное объединение (13) — 54 из 100 голосов в главном законодательном органе страны.

Выборы в парламент Латвии завершились 1 октября 2022 года.