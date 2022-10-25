В Челябинской области мужчина и женщина погибли при пожаре
Карталы, Челябинская область, 25 октября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Челябинской области проводится проверка по факту гибели мужчины и женщины. Об этом сообщает региональные управление СКР.
Sledcom.ru
Следственный комитет РФ
Трагедия произошла утром 24 октября в поселке Новокаолиновый Карталинского района. Тела погибших были обнаружены в ходе тушения пожара.
По предварительным данным, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнём. Проводится доследственная проверка.