Омск, , 12:23 — REGNUM В Омской области выросло число получателей компенсации на догазификацию. В перечень включены мобилизованные, а также ветераны боевых действий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Газификация Пресс-служба правительства Тверской области

Размер компенсации с 21 октября увеличен до 100-130 тыс. рублей вместо прежних 50-90 тыс. рублей. На меру поддержки претендуют проживающие в регионе граждане России, имеющие в собственности дома, входящие в программу газификации, и со среднедушевым доходом в семье не более 31 090 рублей в месяц на человека.

Кроме того, теперь на денежную компенсацию могут рассчитывать 15 льготных категорий населений, в число которых входят многодетные семьи, бюджетники, пенсионеры, инвалиды и участники Великой Отечественной войны и так далее.

«Независимо от критерия нуждаемости мобилизованные жители региона и члены их семей могут получить максимальный размер компенсации — 130 тыс. руб. Для подачи заявления необходимо обратиться в МФЦ по местонахождению дома», — добавил министр труда и социального развития области Владимир Куприянов.