Чита, , 12:22 — REGNUM Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края 25 октября известило о положительной динамике в статистике ДТП, произошедших в регионе с начала 2022 года.

Дорогами Забайкалья Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

С января по сентябрь в Забайкалье произошло 699 ДТП, в них погибли 140 человек — в половине случаев по вине нетрезвых водителей. Вместе с тем, общее число аварий, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сократилось почти на 7%. Также на 10,4% снизилось количество ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, сроки реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в России будут продлены до 2030 года. Соответствующе распоряжение в середине июля 2022 года дал президент России Владимир Путин.

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