Даниловский район, Волгоградская область, , 12:22 — REGNUM Обвинение в гибели несовершеннолетнего работника предъявлено главе крестьянско-фермерского хозяйства в станице Сергиевской Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Зерно Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

В июле 2021 года 17-летний работник упал в зерноприёмник во время разгрузки грузового автомобиля. На молодого человека обрушилось не менее 14 тонн пшеницы. Очевидцы несчастного случая бросились на помощь несовершеннолетнему, однако спасти его не удалось.

По данным следствия, при строительстве зернотока 58-летний глава хозяйства не установил предохранительные решётки, исключающие возможность падения работников. Зная о допущенных им нарушениях требований правил охраны труда, фермер не только не предпринял мер к их устранению, но и допустил несовершеннолетнего к выполнению работ.

Следователи предъявили обвинение главе КФХ, расследование уголовного дела продолжается.