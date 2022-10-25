Псков, , 12:34 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников держит на контроле вопрос выплаты денег мобилизованным жителям региона. Об этом 25 октября губернатор заявил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Михаил Ведерников Kremlin.ru

По словам главы региона, жители области продолжают направлять обращения о сложностях получения единовременных выплат. Эти жалобы разбирают, при этом большая часть мобилизованных граждан средства всё-таки получила.

Сложности могут возникнуть из-за неточности в сведениях получателей. Задачи ответственных лиц, сотрудников военкоматов и кредитных организаций состоят в их устранении.

«Поручил принять все необходимые решения, чтобы в ближайшие дни выплата была получена всеми. Мы ее и предусматривали, как первоочередную меру поддержки семей, пока призывники они ещё не получили выплаты, положенные мобилизованным», — отметил Ведерников.

Поступающие средства станут поддержкой для семей мобилизованных. Напомним, что размер единовременной выплаты мобилизованным составляет 50 тыс. рублей.

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