Париж, 25 октября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Тысячи пользователей интернета во Франции, а также в Европе и во всем мире выражают сожаление по поводу трудностей, связанных с использованием приложения для обмена мгновенными сообщениями WhatsApp, передает BFM TV.

(сс) HeikoAL Whatsapp

В 9:17 по местному времени французская версия сайта Downdetector, на которой перечислены отчеты о сбоях, опубликовала отчет, напоминающий об этих трудностях. О техническом сбое также сообщили все зарубежные версии сайта. Согласно сообщениям, перечисленным Downdetector, у пользователей WhatsApp возникают проблемы с отправкой сообщений, а также со входом в приложение как в мобильной, так и в веб-версии.

«Мы работаем, чтобы WhatsApp снова заработал как можно быстрее», — обещает компания.

Как сообщало ИА REGNUM, о перебоях в работе мессенджера заявили жители США, Германии, Бельгии, Италии, Южной Кореи, Таиланда и ещё ряда государств, также есть проблемы в работе его приложения в России.