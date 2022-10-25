Москва, , 12:21 — REGNUM У США нет в планах оказывать помощь экономике Армении. Об этом заявил RT политолог Александр Дудчак, комментируя планы USAID по разработке проекта, предусматривающего оказание «экономической помощи» Армении.

Агенство США по международному развитию (USAID) Dod.defence.gov

«Никаким образом укреплять экономику Армении они вообще не планируют», — сказал Дудчак.

По его словам, пока что ни одной стране мира США не помогли «ни в укреплении экономики, ни в успокоении каких-то конфликтов».

Политолог выразил уверенность в том, что USAID работает в целях финансирования «цветных революций» на всей планете.

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