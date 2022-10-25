Балтийск, Калининградская область, , 12:21 — REGNUM Подключение газопровода на Балтийск решено перенести на весну 2023 года. Об этом 25 октября сообщил «Калининград RU».

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Врезка в магистральную трубу может быть выполнена только после завершения отопительного сезона. Мы провели ряд совещаний с коллегами из ПАО «Газпром» и приняли их позицию о том, что мы будем осуществлять врезку не ранее апреля следующего года. Для того, чтобы не провоцировать аварийные ситуации на магистральной трубе и не допустить такого рода сбоя», — отметил министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз.

Ранее сообщалось, что во время строительства были обнаружены проблемы с поставкой материалов.

«Специфика объекта в том, что ни один элемент, что нам нужен на этот проект, не производится в границах Калининградской области. А все материалы, оборудование, которые необходимы для АГРС, находятся в санкционных списках. Поэтому проведена работа с паромным сообщением, с логистикой, и сейчас уже объект процентов на 70% обеспечен материальными ресурсами. В ближайшее время подрядчик уже выйдет на работы по наладке автоматических газораспределительных станций», — подчеркнул министр строительства.

Напомним, что строительство газопровода компанией ООО «АСУ ПРО» началось весной 2022 года. Изначально пусконаладочные работы планировались начаться осенью. А завершить строительство компания обещала к концу 2022 года.

Это подчеркивал и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Мы готовы оказать всё необходимое содействие подрядчику, чтобы контракт был исполнен качественно и в срок. Природный газ в Балтийске должен появиться в декабре этого года», — заявлял глава региона.

Эта работа обойдётся в 350 млн рублей. Будущий важный объект предназначен для обеспечения потребителей Светловского и Балтийского округов.