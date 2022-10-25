При взрыве в Мелитополе пострадали два сотрудника холдинга «ЗаМедиа»
Мелитополь, 25 октября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В результате взрыва у здания телекомпании в Мелитополе два сотрудника холдинга «ЗаМедиа» получили легкие ранения, сообщил 25 октября первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Александр Полегенько, ИА REGNUM
Мелитополь
«Два сотрудника холдинга «ЗаМедиа» получили легкие ранения, все нормально», — сказал он РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, самодельное устройство взорвалось утром 25 октября возле здания областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе Запорожской области.
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