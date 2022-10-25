Киев, , 12:20 — REGNUM Ассоциация футбола киевского режима (УАФ) потребовала исключить Российский футбольный союз (РФС) из Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 25 октября заявил глава УАФ Андрей Павелко в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Андрей Павелко ВАДИМ ЧУПРИНА

«УАФ направляет немедленное обращение в ФИФА и УЕФА с требованием применить самые строгие санкции в отношении РФС. А именно: мы будем требовать исключения России из УЕФА и ФИФА», — написал Павелко.

По его словам, это связано с тем, что команды из Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, которые воссоединились с Россией, смогут участвовать в российских соревнованиях.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство и РФС договорились об интеграции команд ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российские лиги. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что футбольные команды Крыма и Севастополя смогут играть в турнирах, проводимых Футбольной национальной лигой (ФНЛ), начиная с сезона 2023/24.

Как сообщало ИА REGNUM, в РФС заявили, что приоритетом является развитие футбола на всей территории России.

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