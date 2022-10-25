София, , 12:20 — REGNUM Крупнейшая депутатская группа Народного собрания (парламента) Болгарии — ГЕРБ-СДС инициировала рассмотрение вопроса о выделении киевскому режиму военной помощи в виде летального оружия и современной техники. Об этом 25 октября сообщает софийская газета «Факты».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, соответствующее обращение было подано в Секретариат высшего законодательного органа. Предполагается, что оно будет рассмотрено на ближайшей сессионной неделе.

Детали нового предложения не разглашаются. По некоторым данным, депутаты ГЕРБ-СДС настаивают на отправке в б. УССР систем противовоздушной обороны и нескольких бронемашин пехоты.

Напомним, ранее в правительстве Болгарии сообщили о своем «принципиальном нежелании» вмешиваться в развитие ситуации в сопредельном государстве.