София, , 12:17 — REGNUM Министерство финансов Болгарии подало на рассмотрение профильного комитета Народного собрания (парламента) страны проект постановления об увеличении размера минимальной пенсии в 2023-м году. Об этом 25 октября сообщает софийская информационная служба News. bg.

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Согласно основным пунктам документа, с 1 января будущего года соответствующие выплаты составят 467 левов ($336), а с 1 июля 2023-го — 523 лева ($376). При этом граждане пенсионного возраста смогут рассчитывать на дополнительные льготы и субсидии, сумма которых не разглашается.

Напомним, абсолютное большинство представителей партий и общественных движений, выигравших выборы в Народное собрание 2 октября, в своих программах делали ставку на повышение пенсий в Болгарии.

На сегодняшний день до 70% процентов пенсионеров в стране не имеют возможности своевременно оплачивать услуги ЖКХ и покупать качественные продукты питания.