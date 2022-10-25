Москва, 25 октября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Человечество не выказывает готовности к следованию по пути, предложенному Богом. Об этом на пленуме XXIV Всемирного русского народного собора заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх

«С сожалением приходится признать, что в XXI веке человечество не обнаруживает особой готовности к следованию по пути жизни, предложенному Создателем», — сказал патриарх.

По его словам, сегодня, в свете глобальной опасности ядерной катастрофы, «эти слова звучат с особой напряженностью».