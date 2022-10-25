Якутск, , 12:17 — REGNUM В столице Якутии аэропорт работает в ограниченном режиме из-за погодных условий. Из-за сильного ветра и метели 25 октября перенесены на сутки несколько рейсов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе авиакомпании «Якутия».

Самолёт авиакомпании «Якутия» RomanRussia

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Отложены вылеты в Оленёк, Усть-Неру, Полярный, Жиганск и Тикси. Часть перелётов отменены авиакомпанией «Полярные авиалинии». Причиной называются сложные погодные условия. Все задержанные рейсы запланированы на 26 октября.

«В указанных районах наблюдается сильный снегопад, порывы ветра достигают до 23 метров в секунду», — отметили в авиакомпании «Якутия».

Это выше, чем допустимо по нормативам для самолётов Ан-24 и Bombardier Q300. Задержки рейсов находятся на контроле оперативного штаба. Рассматривается возможность привлечения к выполнению перелётов воздушных судов других авиакомпаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Якутии сложные погодные условия — сильный ветер и снегопад, метели. В связи с этим в учреждениях образования города введено свободное посещение.